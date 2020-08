Daniel Ricciardo: “Vettel deve rimanere in F1, sono sicuro che reagirà” (Di giovedì 13 agosto 2020) “L’ho detto fin dall’inizio, quando è uscita la notizia della Ferrari: se vuole continuare, ci crede, e vuole rimanere al massimo livello, allora dovrebbe rimanere in questo sport. Sarebbe un bene per lo sport stesso. Lui può reagire“. Daniel Ricciardo, ex compagno di Sebastian Vettel ai tempi della Red Bull, parla così del tedesco e delle indiscrezioni circa un suo possibile addio al mondo della Formula 1. “Non credo che sia il tipo che scappa da un problema – ha puntualizzato l’australiano nella conferenza pre Gran Premio di Spagna -, lui è semplicemente l’efficienza tedesca. Mi aspetto che reagisca. sono sicuro che lo farà“. Leggi su sportface

La prima grande annata di crisi in Formula 1 Sebastian Vettel la conobbe nel 2014, quando da quattro volte campione del mondo in carica si ritrovò fianco a fianco con Daniel Ricciardo. In quel caso il ...

