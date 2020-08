Cristiano Ronaldo addio alla Juve? Il portoghese ci sta pensando. I dettagli (Di giovedì 13 agosto 2020) Cristiano Ronaldo tentato dall’addio alla Juve? Le ultime sul futuro del portoghese, scottato dall’eliminazione in Champions League L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha lanciato un’indiscrezione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. L’eliminazione prematura in Champions League della Juve avrebbe lasciato il segno nel fuoriclasse portoghese, che starebbe valutando con attenzione il suo futuro. Al momento, in caso di addio anticipato, sarebbero due le piste più percorribili: il Psg, da tempo interessato a CR7, e il Qatar. Bisogna dire che il portoghese ha sempre ammesso di voler chiudere i suoi ... Leggi su calcionews24

