Continuano ad aumentare i contagi, ci sono quasi mille focolai in tutta Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Italia: oggi sono risultate positive 523 persone, contro le 481 di ieri: preoccupa il superamento della soglia 'psicologica' dei 500 nuovi positivi. Ma diminuiscono i decessi che passano a 6 dai 10 di ieri. In totale le morti causate dal Covid passano da 35.225 a 35.231. L'andamento regionale Ancora una volta le vittime si concentrano nelle due regioni più colpite dall'epidemia: due sono state registrate oggi in Lombardia e altrettante in Veneto. Le morti lombarde totali passano da 16.833 a 16.835, quelle venete aumentano da 2.092 a 2.094. Una sola vittima in Piemonte, che sale da 4.138 a 4.139; e una nel Lazio (da 868 a 869). Si tratta del terzo giorno di fila con numeri alti e aumento di positivita: a confronto con i 523 nuovi casi di oggi, ieri erano stati ... Leggi su agi

