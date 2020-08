CDS – “Mal di Ronaldo” e “Napoli e il gioco delle coppie” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Mal di Ronaldo” e “Napoli e il gioco delle coppie” sono alcuni dei titolo che si leggono in prima pagina sul Corriere dello Sport di oggi. Aumentano i dubbi sul futuro del campione portoghese che può lasciare la Juve. Sembra che la società bianconera lo starebbe proponendo in giro, in gran segreto. Difficile, però, trovare qualcuno disposto a pagare un ingaggio tanto oneroso. In alto l’impresa sfiorata dell’Atalanta: “Mamma che Dea!”, si legge. Per quanto riguarda il mercato, la Lazio ha definito l’arrivo di David Silva, ma il calciatore non ha ancora firmato. Igli Tare e Claudio Lotito si staranno chiedendo se il motivo di questa attesa è la presenza di altri club che lavorano nell’ombra. Si era parlato anche del Napoli, una voce che però non ha avuto ... Leggi su calciomercato.napoli

GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ? #Juventus, #Ronaldo e quel mal di pancia di cui parla il #CdS... ?? I bianconeri riflettono: il campione è forte, ma pesa… - BombeDiVlad : ? #Juventus, #Ronaldo e quel mal di pancia di cui parla il #CdS... ?? I bianconeri riflettono: il campione è forte,… - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - CdS: 'Mal di Ronaldo. Napoli, il gioco delle coppie' -

Ultime Notizie dalla rete : CDS “Mal Valvole termostatiche sui termosifoni: il Piemonte verso il rinvio dell'obbligo Eco dalle Città