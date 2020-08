Caos Covid di Ferragosto (Di giovedì 13 agosto 2020) La grande paura di Ferragosto. La giornata più attesa dell’estate è alle porte e, mentre i contagi da Covid aumentano, governo e amministrazioni locali temono che le gite fuori porta, le notti in discoteca e i falò sulla spiaggia possano essere, più che un momento di svago e condivisione, un’occasione di diffusione del virus. Pur nel timore, però, si fa fatica ad andare nella stessa direzione. E così il Paese si prepara al gran Caos del 15 agosto, con i sindaci delle località balneari che chiudono le spiagge libere e altri che dispongono l’aumento dei controlli sui locali. Ma sul fronte controlli si registra una spaccatura a livello centrale, con il ministro dell’Interno che ne assicura l’intensificazione e il capo della Polizia che, invece, dalla Versiliana ... Leggi su huffingtonpost

AMorelliMilano : #SICILIA NEL CAOS! 18 immigrati sono fuggiti dall’hotspot di Messina, mentre a Pozzallo sono quaranta quelli che ha… - fattoquotidiano : Coronavirus, Usa: scuole come “cavie” nella gestione del Covid. È caos sulle regole e i prof non vogliono tornare i… - suremun : Il Covid ha scoperto il caos della comunità scientifica, non si salva nessuno. Siamo nelle mani di prime ballerine mancate. #Zangrillo - maxcunial : RT @pbecchi: Pazza idea quella di puntare sul caos autunnale giocando sulla confusione tra la nuova influenza stagionale e quella del Covi… - BeduschiLidia : RT @pbecchi: Pazza idea quella di puntare sul caos autunnale giocando sulla confusione tra la nuova influenza stagionale e quella del Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Covid Caos Covid di Ferragosto L'HuffPost Caos Covid di Ferragosto

La grande paura di Ferragosto. La giornata più attesa dell’estate è alle porte e, mentre i contagi da Covid aumentano, governo e amministrazioni locali temono che le gite fuori porta, le notti in disc ...

Rientri: fuoco incrociato su Emiliano e molti dubbi delle agenzie di viaggio

BARI - Grecia, Malta, Spagna sono ad horas i Paesi con alta circolazione virale in questo momento. Per questa ragione, dopo l’annuncio di ieri sera, da oggi è in vigore l'ordinanza che dispone l'obbli ...

La grande paura di Ferragosto. La giornata più attesa dell’estate è alle porte e, mentre i contagi da Covid aumentano, governo e amministrazioni locali temono che le gite fuori porta, le notti in disc ...BARI - Grecia, Malta, Spagna sono ad horas i Paesi con alta circolazione virale in questo momento. Per questa ragione, dopo l’annuncio di ieri sera, da oggi è in vigore l'ordinanza che dispone l'obbli ...