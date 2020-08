Bergamo, schianto tra auto e monopattino: ragazza 26enne rimbalza sul parabrezza. È grave (Di giovedì 13 agosto 2020) Un grave incidente avvenuto a Bergamo ha coinvolto un monopattino elettrico e un’auto. I due mezzi erano diretti entrambi dal centro verso via Moroni quando, proprio di fronte all’entrata dell’Università, sono entrati in collisione. Nell’incidente una ragazza di 26 anni che era alla guida del monopattino è rimbalzata sul parabrezza dell’auto ed è poi caduta a terra. Le sue condizioni sono gravi: è stata soccorsa dal 118 è trasferita in ospedale in codice rosso. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 33 anni. Ancora da chiarire la dinamica ... Leggi su tpi

