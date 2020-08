Bayern, Flick: “Non giocheremo solo contro Messi” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’allenatore del Bayern Monaco, Flick, non usa giri di parola nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Barcellona: “Non sarà il Bayern contro Messi, ma il Bayern contro il Barcellona. Ovviamente è un giocatore di livello mondiale e abbiamo pensato a come giocare contro di lui. Ma questo non lo rivelerò”. L’allenatore non teme il confronto ed è pronto a giocarsela. Affidandosi anche un po’ alla fortuna: “Entrambe le squadre hanno una straordinaria qualità in rosa. Sappiamo tutti che alla fine, quando si incontrano squadre di vertice, un po’ di fortuna può essere decisiva”. Sul fronte formazione, Pavard non ci sarà, Coman sì: “La ... Leggi su alfredopedulla

GIUSPEDU : RT @sportface2016: #Barcellona-#BayernMonaco | #Flick: '#Messi? Cercheremo di metterlo sotto pressione' - sportface2016 : #Barcellona-#BayernMonaco | #Flick: '#Messi? Cercheremo di metterlo sotto pressione' - Mediagol : #Barcellona-#BayernMonaco, #Flick: “Sappiamo come affrontare Messi. #Coman? Ecco le sue condizioni” - Mediagol : #Barcellona-Bayern Monaco, Flick: 'Sappiamo come affrontare Messi. Coman? Ecco le sue condizioni' - EmanueleCavali1 : RT @enzogoku69: ??#Flick coach del #BayernMonaco confessa che #Thiago ha chiesto di andare per provare nuove esperienze, il suo futuro sarà… -