Barcellona, Xavi: “Sarebbe un privilegio allenare i blaugrana” (Di giovedì 13 agosto 2020) “A gennaio ho detto al Barcellona che non era il momento giusto e ora non mi hanno contattato. Da tifoso del Barcellona, auguro loro il meglio. Rispetto molto Quique Setien, ha uno stile di gioco molto simile a quello di cui ha bisogno il Barcellona, che è il classico stile di Cruyff. Un’altra cosa sono i risultati che ne derivano. Per me, sarebbe un privilegio allenare il Barcellona un giorno con una squadra da sogno, con Jordi Cruyff, Carles Puyol e alcuni dei giocatori attuali. Vorrei fare una squadra con persone valide che conoscono il club, persone di fiducia e con le mie stesse idee“. Queste le dichiarazioni di Xavi Hernandez in un’intervista alla rivista “Icon” di “El Pais”, sul sogno di sedere sulla panchina ... Leggi su sportface

"Messi? Va reso felice, così vinceranno più trofei" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - "A gennaio ho detto al Barcellona che non era il momento giusto e ora non mi hanno contattato". Xavi Hernandez torna a ...

