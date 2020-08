Alex Zanardi, il toccante messaggio di Campoccio: “Non lasciarmi solo” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’ex campione di atletica e attuale atleta paralimpico di lancio del peso e giavellotto Giuseppe Campoccio ha concesso un’intervista a OA Sport nella quale ha lanciato un appello all’amico Alex Zanardi, costretto ormai da oltre un mese a lottare tra la vita e la morte a causa di un incidente in handbike. Questo il toccante messaggio di Campoccio: “Io e lui siamo i vecchietti del paralimpismo, dico ad Alex di non lasciarmi solo e vorrei che lui fosse al mio fianco a Tokyo perché quei due vecchietti devono ancora dire tanto per i ragazzi. Ci terremo per mano per fare questo percorso”. Leggi su sportface

Giuseppe Campoccio, campione di atletica nel parlimpismo, ha dedicato un pensiero ad Alex Zanardi in vista di Tokyo 2021. Ancora oggi, dopo un mese e mezzo di ricovero, nessuno sa quali siano le condi ...

