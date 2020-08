Xbox Series X senza Halo Infinite: Uscita, Giochi di lancio e Strategia di Microsoft (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nella serata di ieri vi abbiamo comunicato la decisione di 343 Industries di rimandare Halo Infinite al 2021,scelta che ha portato delle conseguenze nella community, molti giocatori che volevano acquistare Xbox Series X al lancio con il suddetto titolo, hanno deciso di optare per la concorrenza. Tutto è perduto? La Xbox Series X verrà rimandata? A quanto pare Microsoft ha deciso di proseguire la sua Strategia con o senza Halo Infinite, ma in che modo? Scopriamo insieme il suo piano B come si suol dire. Xbox Series X: Nessun rinvio per la console Halo Infinite era indubbiamente la punta di diamante ... Leggi su gamerbrain

