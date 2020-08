Tragico incidente nel Cuneese, morti 5 giovanissimi (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI – Tragico incidente stradale nella notte nel Cuneese, in Valle Grana, nel comune di Castelmagno, lungo la strada che porta al monte Crocette in prossimità del rifugio Maraman. Un solo veicolo coinvolto, una Land Rover Defender, con 9 persone a bordo. Il mezzo è finito fuori strada per circa 200 metri. Terribile il bilancio: 5 morti, tutti giovanissimi, e 4 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Deceduto il 24enne alla guida. Le altre vittime sono ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Sarebbero tutti della provincia di Cuneo. Massiccio l'intervento dei soccorsi, durati diverse ore. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco di Cuneo e Busca, il soccorso alpino e i carabinieri. Le salme dei ragazzi sono state portate all'obitorio di Cuneo. Leggi su agi

