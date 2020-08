Stromberg: “Atalanta, è la gara delle gare. La Dea non è una sorpresa” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Manca poco alla sfida più importante della storia dell'Atalanta. I bergamaschi sfideranno il Paris Saint-Germain nei quarti di finale della Final Eight di Lisbona. Un match importantissimo e particolarmente sentito anche da un illustre ex nerazzurro come Glenn Stromberg. Lo svedese ha commentato l'avvicinamento alla partita ai microfoni del club orobico: "È la partita delle partite. Sembra quasi impossibile: io sono diventato professionista a Benfica, in una grande squadra, e ora l'Atalanta va a giocarsi un quarto di Champions al Da Luz. Era impensabile, proverò tante sensazioni e tante emozioni". SORPRESA"Stromberg commenta anche il momento attuale della squadra di Gian Piero Gasperini: "Non credo che l'Atalanta sia una sorpresa: lo era prima, ora è una realtà. per i risultati che ha ... Leggi su itasportpress

Atalanta_BC : ?? Verso #AtalantaPSG con un mito atalantino! @Glenn_Stromberg: 'L'Atalanta è una realtà' ?? Towards the #UCL QF wit… - ItaSportPress : Stromberg: 'Atalanta, è la gara delle gare. La Dea non è una sorpresa' - - ItalianSerieA : RT @Atalanta_BC: ?? Verso #AtalantaPSG con un mito atalantino! @Glenn_Stromberg: 'L'Atalanta è una realtà' ?? Towards the #UCL QF with a bla… - svenniclas1 : @Glenn_Stromberg Forza Atalanta - brunongdp4m : RT @Atalanta_BC: ?? Verso #AtalantaPSG con un mito atalantino! @Glenn_Stromberg: 'L'Atalanta è una realtà' ?? Towards the #UCL QF with a bla… -

