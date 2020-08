Steam Game Festival si prepara a ritornare in autunno con una nuova edizione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lo Steam Game Festival ha debuttato a dicembre 2019 in concomitanza con l'evento The Game Awards, ed ha offerto demo a tempo limitato per 13 giochi in arrivo. A marzo è seguita un'edizione primaverile, per compensare la perdita del GDC, con un periodo di tempo più lungo - cinque giorni invece di 48 ore - e demo per 40 giochi ed ora sembra stia per tornare nuovamente.Geoff Keighley, anchorman del 2020, ha affermato oggi su Twitter che lo Steam Game Festival: Autum Edition ci offrirà ancora più demo a ottobre. "Valve sta programmando un nuovo Steam Game Festival: Autumn Edition dal 7 al 13 ottobre. Una nuova occasione per provare in anteprima i ... Leggi su eurogamer

