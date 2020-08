Ragazzo cubano preso al collo da un poliziotto: il video smentisce la versione della Questura (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il comunicato della Questura di Vicenza riguardo quanto accaduto ieri quando un poliziotto ha afferrato per il collo un Ragazzo di origini cubane di nome Denis è smentito in pieno dai video che ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo cubano AGENTE PRENDE PER IL COLLO RAGAZZO CUBANO Tg1 - www.tg1.rai.it Lo “strano caso” di Onel Hernandez, il primo cubano in Premier League ignorato da L’Avana

In Premier League giocano calciatori provenienti da 53 Paesi, dalla Nuova Zelanda alla Tanzania passando per l’Iran e il Paraguay. In questa stagione, per la prima volta, si è aggiunta a questa lista ...

