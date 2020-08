Nature: "Registrazione vaccino russo? Avventata, sconsiderata, basata su pochi dati" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Avventata, sconsiderata e basata su pochi dati: così esperti e ricercatori di tutto il mondo, intervistati dalla rivista Nature, valutano la Registrazione del vaccino russo anti-Covid, annunciata ieri dal premier Vladimir Putin. Preoccupa soprattutto la sicurezza poiché non c’è stata una sperimentazione su larga scala.Per Francois Balloux, dello University College di Londra, ”è una decisione Avventata e incosciente. Fare vaccinazioni di massa con un vaccino non testato adeguatamente non è etico”, mentre per Svetlana Zavidova, capo dell’Associazione delle organizzazioni per gli studi clinici in Russia, è “ridicolo dare ... Leggi su huffingtonpost

