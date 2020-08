Mantovani: il Covid non si sta indebolendo, vietato abbassare la guardia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non ci sono prove del fatto che il SARS-CoV-2 si stia indebolendo o che sia diventanto più “gentile”. Anzi, i dati in risalita delle ultime settimane, e la curva dei contagi che assume una pendenza sempre più preoccupante, dovrebbero far pensare all’esatto contrario. Questo il succo dell’intervento del dottor Alberto Mantovani durante ‘Il caffé del mercoledì della Fondazione Einaudi’, che si è svolto sui social della Fondazione. Secondo il diretto scientifico di Humanitas non ci sono evidenze scientifiche – quanto meno, non oggi disponibili – che il virus sia mutato e sia diventato improvvisamente meno pericoloso per l’uomo. L’apparente “indebolimento” del SARS-CoV-2 è invece frutto di altri fattori, non direttamente legati ... Leggi su quifinanza

