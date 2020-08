Le dispute territoriali in cui è coinvolta la Cina (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Cina si estende per quasi 9.600 chilometri quadrati e può contare su una popolazione formata da 1,4 miliardi di abitanti. Nel corso di appena trent’anni il pil del Paese è cresciuto a dismisura, tanto che oggi, Pechino, deve essere inserita sul podio delle superpotenze globali. Il recente braccio di ferro con gli Stati Uniti, … Le dispute territoriali in cui è coinvolta la Cina InsideOver. Leggi su it.insideover

fangbianmen : @Marflo66036248 che strano sto leggendo molto in proposito agl USA che lascianocampo libero alla turchia mentre ha… -

Ultime Notizie dalla rete : dispute territoriali Somaliland. I negoziati con la Somalia continueranno dopo le prossime elezioni Notizie Geopolitiche L’India ha imposto un coprifuoco nel Kashmir, un anno dopo averne revocato l’autonomia

L’India ha imposto un coprifuoco in diverse aree dello Jammu e Kashmir – il nome formale del Kashmir –, uno stato a maggioranza musulmana che da un anno è stato diviso in due ed è peraltro oggetto di ...

Speciale difesa: Filippine-Malesia, tensioni diplomatiche dopo le rivendicazioni territoriali su Sabah

Manila, 31 lug 13:30 - (Agenzia Nova) - La disputa tra Filippine e Malesia per la sovranità su Sabah – uno dei due Stati malesi siti nell’isola di Borneo – si è riaccesa questa settimana, dopo che il ...

L’India ha imposto un coprifuoco in diverse aree dello Jammu e Kashmir – il nome formale del Kashmir –, uno stato a maggioranza musulmana che da un anno è stato diviso in due ed è peraltro oggetto di ...Manila, 31 lug 13:30 - (Agenzia Nova) - La disputa tra Filippine e Malesia per la sovranità su Sabah – uno dei due Stati malesi siti nell’isola di Borneo – si è riaccesa questa settimana, dopo che il ...