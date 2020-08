Le camicie Brooks Brothers trovano un salvatore. Vendita a Sparc entro fine mese (Di mercoledì 12 agosto 2020) La secolare storia del marchio delle camicie americane per eccellenza non è ancora arrivata al capolinea. Brooks Brothers, che lo scorso 8 luglio aveva chiesto la procedura fallimentare prevista dal “chapter 11”, ha infatti trovato un compratore. Si tratta del gruppo Sparc, joint venture tra Simon Property e Authentic Brands Group che opera nelle settore dei centri commerciali, nell’e -commerce e nella consulenza. Sparc ha garantito che il marchio verrà preservato e che non dovrebbero esserci sostanziali riduzioni dei circa 450 punti Vendita oggi presenti in 70 paesi del mondo. L’acquisizione è subordinata al via libera del Tribunale che ha fissato un’ udienza per il 14 agosto. Se ci sarà l’ok dei giudici l’operazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

Brooks Brothers vende a ABG e Spark per 325 milioni di dollari, salvo ok del tribunale

L’azienda di abbigliamento più antica d’America, che ha vestito più di 40 presidenti degli Stati Uniti e famosa per le sue camicie non-iron e l’originale collo button-down, avrà Authentic Brands Group ...

