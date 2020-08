Latina, paura nel quartiere R6: in fiamme un’area abbandonata (Di mercoledì 12 agosto 2020) paura alle porte di Latina, nel quartiere R6, quando un’area abbandonata ha iniziato a bruciare. Le fiamme minacciavano le strutture vicine quali la scuola Giuseppe Giuliano ed il parco Evergreen, situato nella zona del mercato settimanale, proprio di fronte il comando della Polizia Locale. E’ stata infatti quest’ultima a chiamare il 115, i Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona. Latina, paura nel quartiere R6: in fiamme un’area abbandonata su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

LATINA – Il vento ha girato e ha raggiunto anche Latina il forte odore prodotto dalla combustione di rifiuti alla Loas di Aprilia, ora anche più preoccupante dopo che sono stati resi noti gli esiti an ...

