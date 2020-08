Incidente a Castelmagno: morti Marco Appendino, i fratelli Nicolò ed Elia Martini, Camilla Bessone e Samuele Gribaudo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cinque giovani vite spezzare. Altri quattro giovani (tre minorenni) rimasti feriti, due in gravi condizioni. È il drammatico bilancio della tragedia avvenuta nella notte a Castelmagno in provincia di Cuneo. Teatro della tragedi l’alta Valle Grana. Un Land Rover Defender (da 9 posti, omologato) è precipitato per oltre 100 metri in una ripida scarpata dalla strada che conduce verso le grange Tibert, a 1.800 metri di quota, sopra il Santuario di San Magno. Le vittime erano villeggianti in borgata Chiotti. I ragazzi dopo cena si sono ritrovati in piazza e hanno deciso di trascorrere la serata all’Alpe Chastlar, per guardare il cielo stellato in uno dei punti più panoramici della vallata. Al ritorno, attorno alla mezzanotte, il conducente del fuoristrada ha perso il controllo all’altezza di una curva a gomito verso sinistra. ... Leggi su laprimapagina

