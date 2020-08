In Liguria 26 nuovi positivi. Sette a Bordighera, di cui 5 dopo una vacanza in Croazia. Due alla Spezia rientrati da Corfù (Di mercoledì 12 agosto 2020) Toti: «Più della metà derivano dall'Asl 2 savonese in cui era stato individuato un cluster, una grigliata dove un positivo ha contagiato molte persone» Leggi su ilsecoloxix

