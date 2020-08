Election day, arriva il via libera della Corte Costituzionale (Di mercoledì 12 agosto 2020) La decisione della Corte Costituzionale sull’Election day. Rigettati i ricorsi presentati. ROMA – Via libera della Corte Costituzionale sull’elecion day del 20-21 settembre. Sono stati bocciati i quattro ricorsi presentati dal Comitato promotore del No, la Regione Basilicata, il senatore Gregorio De Falco e +Europa che giudicavano inammissibile la decisione di accorpare la consultazione con le elezioni Regionali e amministrative. Ricordi rigettati dalla Consulta che ha dato il semaforo verde all’unica tornata elettorale. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

