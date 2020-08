Dl agosto, Carfagna: serve no tax area per il Sud (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – “Le risorse che abbiamo a disposizione costituiscono una storica occasione per riequilibrare le diseguaglianze tra Nord e Sud, ed è un bene che si lavori in questa direzione. Spero che il taglio dei contributi non appartenga alla solita categoria degli annunci e si concretizzi in una misura strutturale, di lungo periodo. Solo così può funzionare”. A dirlo la Vicepresidente della Camera Mara Carfagna che in un’intervista rilasciata al Messaggero lancia “una proposta incisiva e sistemica: la no tax area per il Sud. Abolizione totale di Ires e Irap per le aziende che investono nel Mezzogiorno. Per me è la sola misura in grado di attrarre investimenti e generare occupazione. E poi, una riforma profonda per finanziare aiuti alla maternità e alla conciliazione lavoro-famiglia ... Leggi su quifinanza

