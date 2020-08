Decreto attuativo per il bonus computer 2020: via fra poche settimane (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si torna, a ragione, a parlare del bonus computer 2020. Dopo il primo annuncio della ministra per l'Innovazione Paola Pisano raccontato in un precedente approfondimento, è stato compiuto il passo decisivo per il via alla misura in queste ore. Si è passati già attraverso il via libera della Commissione europea ed ora è toccato anche al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli firmare i decreti attuativi collegati proprio alla forma di incentivo. Proprio dopo i decreti attuativi appena siglati non si potrà più tornare indietro. Il bonus computer 2020, valido per l'acquisto di notebook, PC fissi e Mac ma anche per tablet e ancora per servizi di connessione internet, verrà erogato: l'ammontare delle risorse previste per la ... Leggi su optimagazine

