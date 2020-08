Coronavirus, vertice Governo-Regioni su rientri dall’estero e assembramenti nei locali. Ipotesi test per chi torna da Grecia e Spagna (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha convocato un vertice straordinario tra Governo e Regioni per discutere sui due aspetti che preoccupano maggiormente riguardo alla possibilità di una nuova crescita dei contagi: il ritorno dei vacanzieri dall’estero e gli assembramenti all’interno dei locali notturni. Fonti dell’esecutivo fanno anche sapere che si sta lavorando per rendere obbligatori i test a chi rientra da Spagna e Grecia. Nel meeting, al quale partecipano anche i ministri della Salute Roberto Speranza e dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, i governatori Donato Toma del Molise, Luca Zaia del Veneto, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, Alberto Cirio del Piemonte, Marco Marsilio ... Leggi su ilfattoquotidiano

