Caffeina: proprietà, usi e curiosità del principio attivo del caffè (Di mercoledì 12 agosto 2020) Caffeina: è il nome noto del principio attivo 1,3,7-trimetilxantina. E’ una sostanza presente nel caffè ed in altre sostanze energizzanti. La prima volta, fu proprio isolata da alcuni chicchi del caffè e, da allora, è noto il suo potere energizzante. Caffeina: quali alimenti la contengono e con che percentuali La Caffeina è un alcaloide stimolante presente in moltissime bevande. Tra di esse, certamente il caffè, che in rapporto alle sue quantità, è probabilmente la sostanza che ne contiene la maggiore percentuale. Una tazza di espresso contiene ben 80 milligrammi di Caffeina, cosa che fa assumere al caffè un grande potere energizzante. Anche le bevande a base di caffè, come ad esempio la Coca-Cola, ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Caffeina: proprietà, usi e curiosità del principio attivo del caffè -

Ultime Notizie dalla rete : Caffeina proprietà Matè e guaranà sostanze energizzanti per la primavera BenessereBlog.it