Silvio Berlusconi e Marta Fascina, per la prima volta mano nella mano (Di martedì 11 agosto 2020) Il settimanale «Chi» pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 12 agosto, le immagini di Silvio Berlusconi, che sta trascorrendo una breve vacanza a Villa Certosa, in Sardegna, dove sono anche i figli, mano nella mano con Marta Fascina, la deputata di Forza Italia che da un po' di tempo è a fianco dell'ex premier. I due, accompagnati dal figlio Luigi, prossimo sposo, sono usciti dalla villa per andare a visitare il nuovo yacht di Ennio Doris, uno dei più cari amici del Cavaliere, il Seven, un ketch di 60 metri. Per raggiungere il tender che li ha portati sul Seven, Silvio Berlusconi si è concesso per la ... Leggi su iltempo

