Sarri Juventus, Sabatini: "Esonero poco elegante ma il tecnico non è un martire" (Di martedì 11 agosto 2020) Sarri Juventus – Walter Sabatini ha parlato dell'esonero del tecnico toscano avvenuto sabato pomeriggio. La dirigenza bianconera ha scelto Andrea Pirlo e l'ex Roma ha analizzato il cambio della guardia avvenuto sulla panchina torinese. Secondo il direttore sportivo, Sarri ha molte responsabilità per quanto concerne la selezione della rosa di inizio stagione. Incomprensibile è stata la bocciatura di Mario Mandzukic. Juventus: Sabatini sull'esonero di Sarri Sabatini, tramite i microfoni di Radio Sportiva, ha poi paragonato l'esonero dell'ex Napoli con quella di Max Allegri. Le parole:

GoalItalia : La #Juve ha esonerato #Sarri, ma i veri problemi rimangono. L’analisi del nostro @romeoagresti sul momento biancone… - juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - pisto_gol : Da leggere attentamente: questo si chiama informare | Sarri esonerato, cosa non ha funzionato nella sua Juventus |… - Dalla_SerieA : Maifredi: 'Sarri come me? Io dovevo costruire, lui...' - - SilviaPrato1 : RT @mirkonicolino: Io ci ho provato il 18 giugno a suonare la sveglia, ma ormai la maggior parte erano sotto gli oppiacei di #Adani https:/… -