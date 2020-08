Puzio (Centro Democratico): “In politica servono idee chiare e volontà” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Antonio Puzio, candidato con Centro Democratico al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione di Benevento: “Ho sempre vissuto nel mio Sannio vedendo giorno dopo giorno crescere sempre più problemi di ogni genere che andavano a colpire tutte le fasce d’età. Nonostante il mio lavoro mi abbia messo più volte di fronte all’eventualità di andare via, ogni volta ho scelto di restare e di continuare a investire nella mia terra. Ho sempre avuto idee chiare su come far crescere il mio territorio. Ammetto che, non avendo la “bacchetta magica”, non si può risolvere tutto immediatamente, ma ci sono tanti progetti semplici che possono essere ... Leggi su anteprima24

“Troppo spesso i giovani sanniti si vedono senza prospettive future nella nostra città, sentendosi frustrati e spaventati. In questo periodo ne sto incontrando tanti, ognuno con i suoi progetti e i su ...

