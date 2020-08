Proporrò a Italia Viva di denunciare l’Inps e Tridico (Di martedì 11 agosto 2020) L’estate 2020 verrà ricordata e studiata per due esempi di comunicazione. Il primo è il tenente di vascello al comando di un plotone disposto in modalità giuramento che viene indirizzato verso un ballo di gruppo sulle note della canzone in lingua venda (Sud Africa) Jerusalema, divenuta, grazie a TikTok, un tormentone estivo mondiale.Il secondo è l’annuncio da parte dell’ufficio frodi e anticorruzione dell’INPS che cinque parlamentari e circa 2000 amministratori, tra consiglieri comunali e regionali, sindaci e presidenti di Regione, avrebbero richiesto e percepito il bonus di 600 euro previsto per le partite Iva durante l’emergenza covid.Sul primo si sono spesi numerosi dibattiti editoriali, appelli e video appelli come quello di Franco Bechis, molti si sono miracolosamente riscoperti garantisti e permissivi. Un dibattito ... Leggi su huffingtonpost

