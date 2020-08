Pensioni di invalidità: chi prende l’aumento e per chi è solo parziale (Di martedì 11 agosto 2020) Aumentano le Pensioni agli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni: da 285 euro circa voleranno a quota 651 euro, per tredici mensilità. Ma il decreto di agosto prevede uno stanziamento di 132 milioni di euro nel 2020 e di 400 milioni a decorrere dal 2021, risorse insufficienti a soddisfare l’intera platea degli invalidi civili al 100 per cento, 530 mila persone. Pensioni di invalidità: chi prende l’aumento e per chi è solo parziale Lo spiega oggi al Messaggero l’Anmic, l’associazione che le rappresenta e che chiede da più di un decennio di potenziare le prestazioni. Così il presidente di Anmic Nazaro Pagano: «Le somme messe in campo dal governo Conte non bastano. L’aumento coinvolge 120 mila persone, però la ... Leggi su nextquotidiano

