"Pavarotti è nel cuore ma ora mi risposo": Nicoletta Mantovani a nozze dopo il colpo di fulmine - (Di martedì 11 agosto 2020) Novella Toloni La vedova del tenore Luciano Pavarotti ha svelato, a sorpresa, di essersi innamorata perdutamente di un dirigente d'azienda e che, dopo soli nove mesi di passione, ha deciso di convolare a nozze "è stato il lockdown a farci capire di essere fatti l’uno per l’altra", così Nicoletta Mantovani ha svelato, in esclusiva al settimanale Chi, di essere pronta a sposarsi con il suo nuovo compagno, Alberto, conosciuto soltanto nove mesi fa. La vedova di Luciano Pavarotti ha sorpreso tutti e con un gran colpo di maestro ha confessato di esser pronta al secondo "sì" della sua vita. Sono passati ormai tredici anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, il tenore italiano più grande di ... Leggi su ilgiornale

