Pauroso incendio in una fabbrica: ingenti i danni (Di martedì 11 agosto 2020) Un vasto incendio è divampato la notte scorsa in una fabbrica di alimenti zootecnici alla periferia di Firenze, in via San Bartolo a Cintoia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ... Leggi su lanazione

hares. LATINA – Un pauroso incendio ha tenuto impegnati da ieri sera e per molte ore i vigili del fuoco ad Aprilia in Via dei Giardini. Le fiamme divampate intorno alle 20 hanno avvolto completamente ...

3V Sigma, gli operai bloccano i camion

Il presidio è iniziato ieri dopo che la proprietà aveva inviato una serie di tir. «Per portare via i nostri macchinari» Arrivano numerosi tir alla 3VSigma di Marghera l’azienda distrutta da un pauroso ...

