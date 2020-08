Le decisioni scriteriate del premier anormale (Di martedì 11 agosto 2020) È arrivato il momento di rendere anormale ciò che normale non è anche se la grancassa lo spaccia per tale. Ebbene, non è normale un presidente del Consiglio in batteria, creato come un virus, capace di mutazioni improvvise per sopravvivere e difatti sopravvive. Non è normale che, nella sua sopravvivenza morbosa, profitti a un certo punto di una epidemia per intestarsi pieni poteri e con quelli distruggere pezzo a pezzo quanto rimane del sistema paese. Non è normale la sua comunicazione da evento televisivo, non lo sono le sue conferenze stampa da autocrate esaltato, sul paranoide comprensivo, non lo sono le sue foto rubate, così rubate che si intuiscono ore di pose e altre ore di trucchi al computer. Non è normale, ma allarmante, quel suo trattare il Parlamento alla schiera di un bivacco di manipoli, ora ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : decisioni scriteriate Le decisioni scriteriate del premier anormale Nicola Porro TERAPIE INTENSIVE - Il gruppo regionale Lega: “Sempre a fianco dell’assessore Icardi contro la macelleria sanitaria di Roma”

Il gruppo regionale della Lega sarà sempre a fianco dell’ assessore alla Sanità Luigi Icardi nella battaglia in difesa delle terapie intensive dell’Ospedale Civile di Saluzzo, del San Lorenzo di Carma ...

Il gruppo regionale della Lega sarà sempre a fianco dell’ assessore alla Sanità Luigi Icardi nella battaglia in difesa delle terapie intensive dell’Ospedale Civile di Saluzzo, del San Lorenzo di Carma ...