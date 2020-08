Lascia tre figli sul balcone e uno in casa nella culla per andare a fare la spesa: mamma denunciata (Di martedì 11 agosto 2020) I vicini si sono accorti che c’era qualcosa di strano e hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco, vedendo tre bambini da soli, sotto il sole in balcone. E così quando i pompieri sono arrivati davanti a un appartamento di Rimini hanno trovato tre bambini che erano rimasti da soli in casa. La mamma li aveva Lasciati sul balcone. Rientrata poco dopo, la donna avrebbe giustificato con queste parole la sua assenza: “Sono scesa solo per poco tempo per andare a fare la spesa”. Queste le parole della mamma di 42 anni che si è giustificata davanti agli agenti di polizia dopo aver Lasciato i tre figli di 2, 3 e 5 anni chiusi fuori sul balcone di ... Leggi su ultimenotizieflash

romeoagresti : I dettagli dell’operazione: in termini di cartellino la #Juve non riceverà alcun indennizzo. Beneficio: il risparmi… - fanpage : Ha lasciato tre figli piccoli sotto al sole sul balcone, un altro era chiuso in casa - CaterinaVargiu : RT @UnioneSarda: #Italia - Lascia tre bimbi piccoli chiusi sul terrazzo sotto il sole, denunciata mamma 42enne - occhio_notizie : Rimini, lascia tre figli piccoli chiusi fuori al balcone: mamma denunciata - MuredduGiovanni : RT @magicaGrmente22: Ancora Rimini. ' 42enne italiana di origine egiziana, denunciata dalla Polizia con l'accusa di abbandono di minori '.… -