Juve e Pirlo, è partita la rivoluzione: i nomi in uscita (Di martedì 11 agosto 2020) Via alla rivoluzione. La Juve inizia a cambiare pelle e a guardare al futuro. L'addio prematuro alla Champions ha accelerato il cambiamento: il primo, inevitabile, passaggio è stato l'esonero di ... Leggi su corrieredellosport

romeoagresti : Proseguono i contatti tra la #Juve e #Bertelli, in pole position per diventare il capo dei preparatori atletici nel… - juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - FBiasin : Per la #Juve sicuramente meglio un #Pirlo sorretto dal club che un #Sarri mal sopportato. Detto ciò, parlare oggi… - Viglianesi_S : Quando ancora #Pirlo nn era l'allenatore della #Juventus e #Kulusevski gli chiese una foto. Destino ?? #Juve… - RyanTian712 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -