In cinque aggrediscono invalido e gli bruciano la casa: due sono minorenni (Di martedì 11 agosto 2020) I carabinieri di Castrovillari, Cs, hanno arrestato tre ragazzi che il 2 agosto scorso hanno prima hanno aggredito, lanciandogli addosso dell'acqua, un invalido civile con problemi psichici, per poi ... Leggi su leggo

giannettimarco : RT @leggoit: Cosenza, in cinque aggrediscono invalido e gli bruciano la casa: due sono minorenni - Mario84441682 : In cinque aggrediscono invalido e gli bruciano la casa: due sono minorenni - leggoit : Cosenza, in cinque aggrediscono invalido e gli bruciano la casa: due sono minorenni - Strill_it : Castrovillari: aggrediscono un disabile e gli incendiano la casa, presi in cinque -

Ultime Notizie dalla rete : cinque aggrediscono Cosenza, in cinque aggrediscono invalido e gli bruciano la casa: due sono minorenni Il Mattino Cosenza, in cinque aggrediscono invalido e gli bruciano la casa: due sono minorenni

I carabinieri di Castrovillari (Cs) hanno arrestato tre ragazzi che il 2 agosto scorso hanno prima hanno aggredito, lanciandogli addosso dell'acqua, un invalido civile con problemi psichici, per poi i ...

Bitonto, rapinate mentre fanno rifornimento: malviventi rubano l'auto alla stazione di servizio

San Lorenzo, giovane aggredito e rapinato in strada: il ladro gli ha spaccato il setto nasale Disavventura per un giovane di 26 anni questa mattina a Roma, tra i quartieri di Termini e San Lorenzo. Il ...

I carabinieri di Castrovillari (Cs) hanno arrestato tre ragazzi che il 2 agosto scorso hanno prima hanno aggredito, lanciandogli addosso dell'acqua, un invalido civile con problemi psichici, per poi i ...San Lorenzo, giovane aggredito e rapinato in strada: il ladro gli ha spaccato il setto nasale Disavventura per un giovane di 26 anni questa mattina a Roma, tra i quartieri di Termini e San Lorenzo. Il ...