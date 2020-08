Il diritto-dovere della verità (Di martedì 11 agosto 2020) Cinque deputati (più 2mila politici locali e un esercito di professionisti) han chiesto il bonus da 600-1000 euro per partite Iva in difficoltà, pur guadagnando 13-14 mila euro netti al mese. Noi pensiamo che le regole della privacy non valgano per gli eletti: i cittadini elettori hanno il diritto di conoscerne i nomi e le spiegazioni, per decidere se rivotarli o mandarli a casa. Perciò il Fatto ha inviato una richiesta di accesso agli atti all’Inps, sostenuta da una petizione fra i lettori sul sito, pronto anche a ricorrere al Tar. Ora, quel bonus era una misura di pronto soccorso per tutte le partite Iva impoverite dal lockdown e, per raggiungerne il maggior numero nel minor tempo possibile, doveva essere per tutti: altrimenti, a furia di carte bollate e controlli, avrebbe mancato lo scopo. Com’è accaduto per ... Leggi su ilfattoquotidiano

