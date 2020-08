Eva Green risponde alle accuse dei produttori di A Patriot: "Non c'è niente di vero" (Di martedì 11 agosto 2020) L'attrice Eva Green, tramite i suoi legali, ha risposto alle accuse dei produttori A Patriot che la incolpano per l'abbandono del progetto. Eva Green, tramite i suoi legali, ha risposto alle accuse di aver impedito la realizzazione di A Patriot con le sue richieste eccessive. La White Lantern ha infatti fatto causa alla star sostenendo che il progetto sia stato abbandonato per colpa del budget lievitato dopo aver soddisfatto le sue richieste. Lo studio Archerfield & Partners ha ora risposto respingendo tutte le accuse, definite "errate", ribadendo che la situazione verrà chiarita tramite i documenti e le prove che dimostrano l'infondatezza di quanto dichiarato. Gli avvocati hanno sostenuto: "Eva ... Leggi su movieplayer

Eva Green sul red carpet dei BAFTA Awards

