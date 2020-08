Edoardo Vianello, Diaco sulla morte della figlia: “Non voglio parlare” (Di martedì 11 agosto 2020) Edoardo Vianello ospite a Io e te, il noto programma condotto da Pierluigi Diaco che, sulla morte della figlia del grande artista, spiega: “non voglio parlarne in televisione” Edoardo Vianello (fonte foto: GettyImages), Pierluigi Diaco (fonte foto: GettyImages)Tra gli ospiti della puntata odierna del salotto di Rai Uno, Io e te, noto e seguitissimo programma televisivo condotto dall’amato presentatore Pierluigi Diaco, il pubblico ha avuto modo di assistere allo splendido racconto dell’incredibile carriera di Edoardo Vianello: l’artista, però, purtroppo di recente è stato colto da una grande ... Leggi su chenews

infoitcultura : Wilma Goich e Susanna Vianello, ex moglie e figlia di Edoardo/ 'Mai aiutate da lui..' - infoitcultura : Elfrida Ismolli moglie Edoardo Vianello: le accuse di Wilma Goich - infoitcultura : Pierluigi Diaco, il dramma della figlia di Edoardo Vianello. «Non voglio che se ne parli in tv» - infoitcultura : Edoardo Vianello, il dramma della figlia morta a Io e te. Diaco ferma tutto: «Non se ne deve parlare in tv». - tweetpersecen1 : Cosa c'è di nuovo in Edoardo Vianello -