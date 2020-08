Daydreamer anticipazioni: arriva HUMA, la terribile madre di CAN ed EMRE (Di martedì 11 agosto 2020) Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, i telespettatori avranno modo di conoscere la “diabolica” HUMA (Ipek Tenolkay), la madre di Can (Can Yaman) ed EMRE Divit (Birand Tunca).Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELIPE e GENOVEVA faranno l’amore!Fin dalle sue prime scene, la donna darà infatti l’impressione di essere ritornata a Istanbul per uno scopo ben preciso ed instaurerà un rapporto abbastanza conflittuale con Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Vediamo dunque in quali dinamiche della telenovela turca si inserirà la signora Divit… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: HUMA e le azioni cedute a EMRE Se avete letto i nostri precedenti post dedicati alle ... Leggi su tvsoap

