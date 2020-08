Coronavirus, in Sicilia 64 migranti positivi in 24h. E Conte 2 resta a guardare (Di martedì 11 agosto 2020) La Sicilia continua ad essere invasa dei migranti e in tempo di Covid-19 lo scenario diventa sempre più allarmante. Il governo Conte 2 dal canto suo senbra lavarsene le mani e lk'assessrore regiopnale alla Salute della Regione Siciliana sbotta. "Ho appena appreso dai sanitari dell'Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti sono risultati positivi al Coronavirus - dice Ruggero Razza -. Tutto questo in un solo giorno! Spero che adesso si capisca perché da mesi parliamo della necessità di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni da parte di Roma. Le (non) decisioni adottate stanno contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti tra loro con pesanti ripercussioni in termini di sicurezza - prosegue ... Leggi su ilfogliettone

