Casi di violenza a Marsala, Pietro Bartolo: “Ci sono delle responsabilità politiche precise” (Di martedì 11 agosto 2020) L’ europarlamentare Pietro Bartolo commenta su facebook gli episodi di violenza avvenuti a Marsala: “Si dice che il nome della città di Marsala venga da Mars Allah, letteralmente “porto di Allah”. Eppure persino all’interno di una comunità accogliente sin dalla sua fondazione leggiamo Casi di violenza e di razzismo. Segno dei tempi? No, troppo facile.... L'articolo Casi di violenza a Marsala, Pietro Bartolo: “Ci sono delle responsabilità politiche precise” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

amnestyitalia : #blacklivesmatters In base alle nostre ricerche abbiamo individuato e denunciato 125 casi di violenza delle forze d… - tvio2 : Casi di violenza a Marsala, Pietro Bartolo: "Ci sono delle responsabilità politiche precise"

Ultime Notizie dalla rete : Casi violenza Violenza donne, la Procura di Tivoli: «In 4 anni denunce aumentate del 100%» Il Messaggero Gli apprezzamenti a una ragazza, poi l’aggressione al fidanzato e l’arresto

L’episodio è avvenuto a Roma, in zona Eur. Un ragazzo di 24 anni, originario del Mali, ha fatto degli apprezzamenti a una ragazza già fidanzata. Il suo uomo se n’è accorto ed è iniziata una collutazio ...

A Minsk violenza e sangue dopo le presidenziali farsa: “Non ci ruberanno il voto”. L’oppositrice Tikhanovskaja fugge in Lituania

Le granate stordenti, i proiettili di gomma, gli idranti non hanno dissuaso i bielorussi. A migliaia sono scesi in piazza per la seconda notte consecutiva nella capitale Minsk e in diverse città della ...

