Barcellona, Messi si allena regolarmente: nessun problema in vista del Bayern Monaco (Di martedì 11 agosto 2020) nessun problema in casa Barcellona in vista del Bayern Monaco, anche se ieri l’allarme sulle condizioni di Lionel Messi aveva destato preoccupazioni. Il fuoriclasse argentino non si era allenato, ma quest’oggi è tornato a disposizione di Quique Setien dopo il colpo ricevuto al piede destro nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli. La Pulce dovrebbe dunque disputare regolarmente il match in programma venerdì contro i bavaresi valido per i quarti nelle final eight portoghesi. Leggi su sportface

