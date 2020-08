Un Ferragosto con la mascherina (Di lunedì 10 agosto 2020) Comincia con oggi la settimana di Ferragosto. Saremo rincorsi dai bollini neri, dai bollini rossi, dalle code di traffico, dalla mancanza dei turisti secondo un repertorio consueto, quest'anno aggravato. Poi, dopo qualche giorno, ci sarà un temporale e si dirà: l'estate è finita. Ma non sarà vero. Quello del 2020 è invece in quanto non dobbiamo dimenticare che il virus sta facendo le vacanze con noi, che non è andato in ferie e continua a contagiare. Vedo immagini di spiagge affollate, di bagnanti privi, appunto, di mascherine. Perché correre dei rischi quando, almeno un po', si possono evitare? Leggi su liberoquotidiano

titt3n : Odio ferragosto con tutta me stessa perché, 7 anni fa, mio padre lasciò mia madre proprio il 15 agosto. E ogni ann… - SlipperLea : @Stefanialove_of Ma grazie mille per la dritta!! Quasi quasi lo preparo per ferragosto! Però provo col riso, poi su… - _oxyjeon : “avevamo pensato di andare ad ischia stasera per tre giorni ma ancora dobbiamo prenotare vuoi venire?” secondo te i… - nicola_aste : ??????Buon Giorno ?????? ??Buon inizio settimana ....?? ??Si avvicina il Ferragosto ?? Intanto stamane iniziamo a prepararc… - cielorossonero : RT @MilanPress_it: Prima di Ferragosto, il Milan avanzerà la proposta ufficiale di rinnovo contatti con il procuratore del giocatore Mino R… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto con Ferragosto con l'Osteria... - Cosa Fare a Varese Varesenews Coronavirus Lazio, tampone a chi torna. Zingaretti: «Test in tutta Italia»

Tampone o quarantena per chi torna dalle vacanze nei Paesi più a rischio coronavirus. In vista dell’onda lunga del rientro dopo Ferragosto, alla luce delle centinaia di casi di giovani (e non) rientra ...

Due ciclisti della Bardiani in fuga per qiasi 300 chilometri alla Milano-Sanremo

Grande prova della squadra di Cavriago che pur priva dell'infortunato Mirco Maestri strappa applausi con la doppia fuga di oltre 250 chilometri di Fabio Mazzucco e Alessandro Tonelli CAVRIAGO. In una ...

Tampone o quarantena per chi torna dalle vacanze nei Paesi più a rischio coronavirus. In vista dell’onda lunga del rientro dopo Ferragosto, alla luce delle centinaia di casi di giovani (e non) rientra ...Grande prova della squadra di Cavriago che pur priva dell'infortunato Mirco Maestri strappa applausi con la doppia fuga di oltre 250 chilometri di Fabio Mazzucco e Alessandro Tonelli CAVRIAGO. In una ...