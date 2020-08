Tumore del polmone: passi in avanti nei pazienti giovani e non fumatori, una terapia mirata di nuova generazione migliora la sopravvivenza (Di lunedì 10 agosto 2020) Una terapia mirata di nuova generazione, ensartinib, migliora in modo significativo la sopravvivenza libera da progressione nei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule con riarrangiamento del gene ALK. Lo dimostra uno studio internazionale di fase III, presentato sabato scorso, al simposio presidenziale, in forma virtuale, della Conferenza mondiale sul Tumore del polmone (WCLC 2020) dell’International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Lo studio eXalt3, che ha coinvolto 290 persone, ha evidenziato una sopravvivenza libera da progressione mediana di 25,8 mesi nei pazienti trattati con ensartinib rispetto a 12,7 mesi con crizotinib ... Leggi su meteoweb.eu

