Traffico Roma del 10-08-2020 ore 09:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sull’Aurelia in corrispondenza di largo perassi inevitabili rallentamenti in primo piano ancora i lavori lungo l’autostrada A24 Roma-l’aquila-teramo che è parzialmente chiusa in direzione Roma a partire da Roma Est per cui tutto il Traffico è deviato sulla complanare sino allo svincolo di Viale Palmiro Togliatti dove c’è l’uscita obbligatoria di conseguenza si sono formate code dal raccordo all’uscita di Viale Palmiro Togliatti ripercussioni sulla Tiburtina dove ci sono quelle dei tre il raccordo anulare via di San Basilio chiuso anche il tratto iniziale dell’autostrada tra il V con la tangenziale est e via Filippo Fiorentini in questo caso nelle due direzioni di ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-08-2020 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : Traffico Roma del 10-08-2020 ore 09:00: Roma infomobilità informazioni quotidiane di… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico ??#semafori - Via Cristoforo Colombo rallentamenti in prossimità di Viale Europa >< #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-08-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Marijuana per le vacanze. Trovate dai CC 162 piante di droga alte più 2 metri

Ben 167 piante di marijuana alte due metri, coltivate con “amore” tanto che la proprietaria del terreno aveva realizzato anche un efficientissimo sistema di irrigazione. I Carabinieri di Casalotti, ne ...

Roma, sequestrata maxi coltivazione di marijuana con 167 piante: denunciata ‘agricoltrice stupefacente’

I Carabinieri di Casalotti, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato un terreno di circa 500 mq situato lungo via della Storta, sul quale er ...

Ben 167 piante di marijuana alte due metri, coltivate con “amore” tanto che la proprietaria del terreno aveva realizzato anche un efficientissimo sistema di irrigazione. I Carabinieri di Casalotti, ne ...I Carabinieri di Casalotti, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato un terreno di circa 500 mq situato lungo via della Storta, sul quale er ...