Star Trek di Quentin Tarantino? «Non ho ancora deciso». Cosa sappiamo fino a ora (Di lunedì 10 agosto 2020) Quentin Tarantino potrebbe non dirigere il nuovo episodio di Star Trek che ha pensato con J.J. Abrams, con la sceneggiatura di Mark L. Smith – a sua volta già sceneggiatore di The Revenant. Nulla di definitivo né di concreto, per ora. Anzi, Tarantino ha detto che non ha ancora preso una decisione definitiva. «Potrei allontanarmi dalla lavorazione del film ma vedremo», spiega. «Non ho completamente deciso né parlato con nessuno dei soggetti coinvolti. Niente è ufficiale». È questo il rumor che sta circolando nelle ultime 24 ore negli States, e che ha provocato centinaia di commenti da parte dei fan più accaniti della saga. In una recente intervista, ha ... Leggi su open.online

