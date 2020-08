Sonia Bruganelli e il lusso, sempre più attacchi dagli haters (Di lunedì 10 agosto 2020) Su Instagram continuano le polemiche di alcuni utenti per le foto e le Stories pubblicate da Sonia Bruganelli in vacanza con la famiglia in Sardegna. Ma contro chi la critica aspramente per le location esclusive che mostra, scendono in campo diversi utenti. La produttrice ha apprezzato, in particolare, un commento in sua difesa. Ennesima pioggia di critiche su Sonia Bruganelli, “colpevole”, questa volta, di aver taggato la locationArticolo completo: Sonia Bruganelli e il lusso, sempre più attacchi dagli haters dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Sonia Bruganelli contro Libero, il contest per la moglie di Paolo Bonolis - zazoomblog : “Ma ti pare il caso?!”. Sonia Bruganelli la nuova foto ed è subito bufera. Ma stavolta Lady Bonolis reagisce -… - zazoomblog : Sonia Bruganelli ancora critiche su Instagram: lei replica in modo esemplare - #Sonia #Bruganelli #ancora… - infoitcultura : Sonia Bruganelli senza filtri, la risposta della moglie di Paolo Bonolis agli haters - infoitcultura : Avanti un altro: Sonia Bruganelli commossa dal post dello Iettatore -