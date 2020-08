Quanto guadagna un politico? (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo il caso dei deputati che hanno richiesto il bonus partita Iva nasce la riflessione sugli stipendi dei parlamentari e dei ministri. Dopo il caso del bonus per le partite Iva richiesto da cinque deputati, si rincorre sulla rete e sui social una domanda insistente: Proviamo a fare chiarezza. Il caso del bonus partite Iva La riflessione nasce dalle dichiarazioni della prima amministratrice comunale che si è autodenunciata, che nella sua ammissione ha evidenziato come lei non viva di politica. In effetti un sindaco di un Comune sotto i mille abitati così come i consiglieri comunali guadagnano in effetti pochi euro, o comunque nulla di paragonabile alle cifre incassate da ministri, deputati e senatori, che arrivano a quota 15.000 euro. Roma 09/09/2019 – Camera dei Deputati voto di fiducia al nuovo Governo / foto Samantha ... Leggi su newsmondo

AlbertoBagnai : Questo è il tema. Un’unità “antifrode” messa su da un grillino per strumentalizzare delle non frodi a scopo di lott… - Corriere : Ecco quanto guadagnano i politici in Italia - Daniele_Manca : Quanto guadagna un politico? (un senatore, tra indennità base e vari altre voci di rimborso, riceve fino a 14.634,8… - argentofisico : RT @AlbertoBagnai: Questo è il tema. Un’unità “antifrode” messa su da un grillino per strumentalizzare delle non frodi a scopo di lotta pol… - CorsaroGim : RT @AlbertoBagnai: Questo è il tema. Un’unità “antifrode” messa su da un grillino per strumentalizzare delle non frodi a scopo di lotta pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Quanto guadagna un politico? Corriere della Sera Investire nella gallina dalle uova d’oro della famiglia Agnelli-Elkann per guadagnare tanti soldi in Borsa

Investire nella gallina dalle uova d’oro della famiglia Agnelli-Elkann per guadagnare tanti soldi in Borsa. Potrebbe essere questo il tema per un investimento di successo nel 2020 con risultati che si ...

Peggiora il gender salary gap in Italia

Roma, 10 ago. (askanews) – Peggiora il gender salary gap in Italia. A parità di lavoro con un collega uomo, in Italia è come se una donna cominciasse a guadagnare dal 6 febbraio, prima di quella data ...

Investire nella gallina dalle uova d’oro della famiglia Agnelli-Elkann per guadagnare tanti soldi in Borsa. Potrebbe essere questo il tema per un investimento di successo nel 2020 con risultati che si ...Roma, 10 ago. (askanews) – Peggiora il gender salary gap in Italia. A parità di lavoro con un collega uomo, in Italia è come se una donna cominciasse a guadagnare dal 6 febbraio, prima di quella data ...